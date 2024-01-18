Под Раквере грузовик врезался сзади в мусоровоз, ожидающий поворота. Оба водителя в больнице

Сотрудник патрульной полиции Раквере Айнар Рейнманн сообщил, что ДТП произошло на пересечении кольцевой дороги Раквере и Паэмурру, там столкнулись мусоровоз Scania и грузовик Volvo.

„По предварительным данным, 53-летний мужчина, управлявший Scania, хотел повернуть налево и ждал, пока проедут встречные машины. В это время его сзади сбил автомобиль Volvo, которым управлял 30-летний мужчина. Оба водителя получили травмы, и скорая помощь отвезла их в больницу“, - сказал Рейнманн.

Рейнманн добавил, что дорога на месте происшествия очень скользкая, и открыто только одно направление движения. Движение на месте регулируется полицией.

Точные обстоятельства происшествия уточняются.

Полиция напоминает автомобилистам, что дороги скользкие, а снегопад и метель существенно ухудшают видимость. При движении в зимних условиях важно выбирать меньшую скорость, соблюдать безопасную дистанцию ​​и избегать опасных маневров. Полиция советует всем участникам дорожного движения запастись временем и терпением, чтобы безопасно добраться до места назначения.

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