Под Раквере грузовик врезался сзади в мусоровоз, ожидающий поворота. Оба водителя в больнице
В четверг около 10 часов утра, в центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Пийра, волости Винни, Ляэне-Вирумаа.
Сотрудник патрульной полиции Раквере Айнар Рейнманн сообщил, что ДТП произошло на пересечении кольцевой дороги Раквере и Паэмурру, там столкнулись мусоровоз Scania и грузовик Volvo.
„По предварительным данным, 53-летний мужчина, управлявший Scania, хотел повернуть налево и ждал, пока проедут встречные машины. В это время его сзади сбил автомобиль Volvo, которым управлял 30-летний мужчина. Оба водителя получили травмы, и скорая помощь отвезла их в больницу“, - сказал Рейнманн.
Рейнманн добавил, что дорога на месте происшествия очень скользкая, и открыто только одно направление движения. Движение на месте регулируется полицией.
Точные обстоятельства происшествия уточняются.
Полиция напоминает автомобилистам, что дороги скользкие, а снегопад и метель существенно ухудшают видимость. При движении в зимних условиях важно выбирать меньшую скорость, соблюдать безопасную дистанцию и избегать опасных маневров. Полиция советует всем участникам дорожного движения запастись временем и терпением, чтобы безопасно добраться до места назначения.
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