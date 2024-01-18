КАРТЫ | Смотрите, где Таллинн построит новые трамвайные пути(1)
Таллинн намерен проложить трамвайные пути по улице Лийвалайа и по краю парковой зоны Путукавяйл в Пельгуранд. На этой неделе горуправа направила в министерство климата предложение о получении финансирования Европейского союза для расширения сети трамвайных путей в столице. В общей сложности планируется строительство новых трамвайных колей протяженностью три километра.
По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, трамвайная сеть исторически является важной частью системы общественного транспорта Таллинна, теперь ее хотят расширить и сделать более эффективной и надежной. „Планируемые трамвайные маршруты необходимы, чтобы увеличить число пользователей общественного транспорта в столице и предложить людям, которые живут, работают или обращаются за услугами в этих районах, новые транспортные соединения. Также это создаст альтернативу использованию автомобиля для совершения повседневных поездок“, - добавил мэр.
Трамваи на улице Лийвалайа и в Пельгуранд потенциально могут использовать до 45 000 человек ежедневно, из них примерно 13 000 – новые пользователи общественного транспорта.
Вице-мэр, отвечающая за сферу городского планирования, Мадле Липпус подчеркнула, что помимо продвижения мобильности, целью является повышение качества городского пространства. „Трамвайные пути на улице Лийвалайа создадут новый, долгожданный сквозной коридор общественного транспорта, благодаря чему расположенные в этом районе услуги и рабочие места станут значительно более доступными. Создание отдельного транспортного коридора освободит место для переосмысления пространственного решения улицы. Район Пельгуранд – наиболее плотно заселенная часть Пыхья-Таллинна, запуск трамвайного маршрута в значительной степени разрешит здесь транспортную проблему“, - пояснила Липпус.
Строительство трамвайных путей на улице Лийвалайа расширит сеть трамвайного сообщения в центре города, увеличив его надежность в случае поломок и позволяя в будущем открыть новые маршруты. На первом этапе планируется создать соединение между трамвайными путями, расположенными на Пярнуском шоссе и Тартуском шоссе. На втором этапе планируется продлить трамвайные пути через улицу Суур-Америка до торгового центра „Кристийне“, там планируется постепенно развивать узловую станцию общественного транспорта Лиллекюла.
Трамвай в Пельгуранд имеет важное значение для решения проблем мобильности и доступности в районе Пыхья-Таллинн, на которые влияет стремительное развитие района и появление новых рабочих мест и жилья. Также это поможет наладить соединение между западной и восточной частью района и улучшить доступность районных учебных заведений и таких центров притяжения как Балтийский вокзал, район Теллискиви, зоны Круули и Паавли, районная управа и пляж Штромка. Трамвайные пути могли бы частично проходить вдоль края парковой зоны Путукавяйл, но окончательный выбор трассы в этой части маршрута еще на стадии уточнения и будет определен в ближайшие месяцы.
Если министерство климата внесет предложения Таллинна в список инвестиций Европейского фонда регионального развития, уже в этом году начнется процесс вовлечения местного населения и процедура составления условий проектирования. После этого начнется проектирование, которое займет полтора – два года. Строительство новых трамвайных путей может быть начато в 2026 году. Стоимость строительства двух новых трамвайных путей в общей сложности составляет около 52,8 млн евро, 70% от этой суммы – из источников внешнего финансирования, 30% - самофинансирование со стороны Таллинна. Крайний срок для использования средств проекта с внешним финансированием – октябрь 2029 года.
Привлечь к обсуждению горожан планируется трижды: при составлении условий проектирования, при выборе эскизного решения и после готовности основного проекта.
Выбор следующих направлений для строительства трамвайных путей основывается на заказанных городом анализе осуществимости и рентабельности легкорельсового транспорта в Таллинне и Харьюмаа (2019), исследовании пространства трамвайных путей (Liikuvusagentuur и T-Model, 2022), а также в результате моделирования движения.
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