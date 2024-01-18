КАРТЫ | Смотрите, где Таллинн построит новые трамвайные пути

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, трамвайная сеть исторически является важной частью системы общественного транспорта Таллинна, теперь ее хотят расширить и сделать более эффективной и надежной. „Планируемые трамвайные маршруты необходимы, чтобы увеличить число пользователей общественного транспорта в столице и предложить людям, которые живут, работают или обращаются за услугами в этих районах, новые транспортные соединения. Также это создаст альтернативу использованию автомобиля для совершения повседневных поездок“, - добавил мэр.

Трамваи на улице Лийвалайа и в Пельгуранд потенциально могут использовать до 45 000 человек ежедневно, из них примерно 13 000 – новые пользователи общественного транспорта.

Вице-мэр, отвечающая за сферу городского планирования, Мадле Липпус подчеркнула, что помимо продвижения мобильности, целью является повышение качества городского пространства. „Трамвайные пути на улице Лийвалайа создадут новый, долгожданный сквозной коридор общественного транспорта, благодаря чему расположенные в этом районе услуги и рабочие места станут значительно более доступными. Создание отдельного транспортного коридора освободит место для переосмысления пространственного решения улицы. Район Пельгуранд – наиболее плотно заселенная часть Пыхья-Таллинна, запуск трамвайного маршрута в значительной степени разрешит здесь транспортную проблему“, - пояснила Липпус.

Строительство трамвайных путей на улице Лийвалайа расширит сеть трамвайного сообщения в центре города, увеличив его надежность в случае поломок и позволяя в будущем открыть новые маршруты. На первом этапе планируется создать соединение между трамвайными путями, расположенными на Пярнуском шоссе и Тартуском шоссе. На втором этапе планируется продлить трамвайные пути через улицу Суур-Америка до торгового центра „Кристийне“, там планируется постепенно развивать узловую станцию общественного транспорта Лиллекюла.