18.01.2024, 10:56
На шоссе Таллинн-Пярну грузовик врезался в школьный автобус
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня утром на шоссе Таллинн-Пярну-Икла произошла авария: грузовой автомобиль столкнулся с автобусом.
В четверг, 18 января, в 09:40 центр тревоги получил сообщение о том, что на 120 км шоссе Таллинн-Пярну-Икла в деревне Нурме грузовой автомобиль врезался в автобус, который вез детей в школу.
В полиции сообщили, что в результате случившегося никто из людей не пострадал, но транспортные средства получили повреждения, в связи с чем движение в места аварии было нарушено и полиция занималась регулировкой.
К настоящему моменту мешавшие движению автомобили убраны и дорога открыта.
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