На шоссе Таллинн-Пярну грузовик врезался в школьный автобус

В четверг, 18 января, в 09:40 центр тревоги получил сообщение о том, что на 120 км шоссе Таллинн-Пярну-Икла в деревне Нурме грузовой автомобиль врезался в автобус, который вез детей в школу.

В полиции сообщили, что в результате случившегося никто из людей не пострадал, но транспортные средства получили повреждения, в связи с чем движение в места аварии было нарушено и полиция занималась регулировкой.

К настоящему моменту мешавшие движению автомобили убраны и дорога открыта.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.