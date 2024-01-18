ПРЯМО СЕЙЧАС | Рийгикогу обсуждает вопрос государственной важности

В своем выступлении председатель комиссии по культуре Хельо Пикхоф отмечает, что наша школьная сеть не сбалансирована и ее необходимо привести в порядок. Она подчеркивает, что для этого необходимо найти подходящую для Эстонии модель, например, общинные дома в малонаселенных регионах. Помимо этого, в своем выступлении Пикхоф рассматривает модернизацию работы в школе и важность сотрудничества между школами и местными самоуправлениями, а также усугубление разрыва в знаниях.