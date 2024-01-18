ПРЯМО СЕЙЧАС | Рийгикогу обсуждает вопрос государственной важности(5)
В эти минуты в Рийгикогу проходит обсуждение вопроса государственной важности „Сильные школы в сельских регионах и сильная школьная сеть“, инициированное комиссией по культуре.
В своем выступлении председатель комиссии по культуре Хельо Пикхоф отмечает, что наша школьная сеть не сбалансирована и ее необходимо привести в порядок. Она подчеркивает, что для этого необходимо найти подходящую для Эстонии модель, например, общинные дома в малонаселенных регионах. Помимо этого, в своем выступлении Пикхоф рассматривает модернизацию работы в школе и важность сотрудничества между школами и местными самоуправлениями, а также усугубление разрыва в знаниях.
На заседании с докладами выступят председатель комиссии Рийгикогу по культуре Хельо Пикхоф, министр образования и науки Кристина Каллас, директор Килинги-Ныммеской гимназии Эрли Аасаметс и член правления Союза городов и волостей Эстонии, старейшина волости Тори Лаури Луур.
Депутаты Рийгикогу могут задать каждому докладчику по два вопроса. После докладов пройдут прения, где выступить смогут сначала представители фракций, затем – все депутаты Рийгикогу.
Заседание началось в 10:00.
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