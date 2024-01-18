Бывшая первая ракетка мира получила условный срок за мошенничество

Они обвинялись в сокрытии активов с целью уклонения от выплаты долга в размере €7,6 млн перед Banque de Luxembourg. Санчес Викарио говорила, что во всем виноват ее бывший супруг, утверждая, что он распоряжался ее деньгами, а ей не было известно о каком-либо незаконном вмешательстве в семейные активы. Пара развелась в 2019 году.Санчес Викарио была первой испанской теннисисткой, достигшей первого места в рейтинге WTA. Карьеру она завершила в 2002 году. На ее счету 29 титулов в одиночном разряде, включая три на „Ролан Гаррос“ (1989, 1994, 1998) и один на US Open (1994).