Politico: европейские дипломаты все чаще говорят, что Каллас сменит на посту Борреля

Как сообщает издание, в последнее время в кулуарах активно обсуждается сценарий, при котором летом основные руководящие должности ЕС займут женщины: Урсула фон дер Ляйен сохранит пост главы Еврокомиссии, Роберта Метсола останется спикером Европарламента, а новым президентом Европейского совета вместо Шарля Мишеля, объявившего о желании баллотироваться в Европарламент, станет премьер-министр Дании Метте Фредриксен.

Будущим главой Европейской службы внешних связей (EEAS) все чаще называют премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Немаловажную роль в этом решении может сыграть то, что сейчас на высших постах ЕС нет представителей Восточной Европы. Сейчас европейской дипломатией руководит испанец Жозеп Боррель.

„Это команда моей мечты. Это будет очень сильный сигнал“, — цитирует Politico одного из своих собеседников, говорившего на условиях анонимности.

Журналисты отмечают, что подобные обсуждения во многом носят спекулятивный характер, до выборов остается еще почти полгода, а при распределении должностей часто случаются сюрпризы (та же фон дер Ляйен в 2019 году не была фаворитом в гонке за пост главы Еврокомиссии).

Однако, подчеркивает Politico, в этом сценарии „есть смысл“ — в первую очередь, он отвечает распределению голосов между членами существующей сейчас в Европарламенте коалиции из правоцентристов (фон дер Ляйен и Метсола), социал-демократов (Фредриксен) и либералов (Каллас). Согласно последним опросам, на июньских выборах эти политические силы займут первое, второе и четвертое места соответственно.

Ранее Фредриксен и Каллас называли в числе вероятных преемниц Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО. Именно „слишком воинственная“ позиция эстонского премьера в отношении России, предполагают журналисты, может помешать ей возглавить европейскую дипломатическую службу.