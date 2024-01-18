ГРАФИК | 1 366 491 человек: население Эстонии выросло за счет иммиграции, уровень рождаемости снизился(2)
Согласно первоначальным данным Департамента статистики, 1 января 2024 года численность населения Эстонии составила 1 366 491 человек, что на 607 человек больше, чем годом ранее. В прошлом году в Эстонии родилось 10 721 и умерло 15 832 человека. По данным зарегистрированной миграции в Эстонию прибыло 20 209 человек, из страны выехал 14 491 человек. По сравнению с предыдущим годом уменьшилось количество рождений, смертей и иммигрантов и увеличилось количество эмигрантов.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Терье Трасберг, как 2022, так и 2023 год по-прежнему характеризует рекордно низкое число рождений (на 925 меньше, чем в прошлом году). „В прошлом году родилось на 5111 человек меньше, чем умерло, в то же время в Эстонию переехало на 5718 человек больше, чем покинуло страну. Таким образом, положительное сальдо миграции превысило отрицательный естественный прирост, что помогло сохранить небольшое положительное изменение численности населения“, — объяснила Трасберг.
Исторически низкая рождаемость
Родился 10 721 ребенок, что является самой низкой рождаемостью с тех пор, как в 1919 году началась регулярная публикация статистики. Впервые число рождений опустилось ниже 11 000. Показатель прошлого года оказался меньше и уровня рождаемости в 2022 году, который был до этого самым низким за последнее столетие.
„У низкой рождаемости есть несколько причин. Нынешние роженицы по большой части относятся к малочисленному поколению 1990-х, однако снижение гораздо значительнее, чем это можно было бы объяснить количеством женщин, выходящих из активного половозрелого возраста“, — прокомментировала Терье Трасберг.
В бо́льшей степени, чем демография, на уровень рождаемости влияет ситуация в стране и в мире в целом: экономическая и политическая нестабильность и общий рост стоимости жизни заставили семьи откладывать рождение детей на потом. К сожалению, положительно на количество рождений не повлияло и отступление коронавирусного кризиса. В 2022 году о низких показателях рождаемости объявили также соседние Латвия и Финляндия, по первоначальным данным в 2023 году в этих странах также ожидается новый отрицательный рекорд.
До пандемии (2010–2019 гг.) среднее число смертей в год составляло 15 545 человек, и как в 2021, так и 2022 году число смертей значительно превышало этот средний показатель. В 2023 году наблюдаемая перед пандемией ситуация восстановилась, и по первоначальным данным умерло 15 832 человека, что все же почти на 300 человек больше, чем средний показатель за прошлое десятилетие.
Первоначальные значения миграционной статистики значительно ниже, чем в 2022 году
Согласно зарегистрированной в регистре народонаселения миграции, в 2023 году в Эстонию прибыло 20 209 человек и выехало из Эстонии 14 491 человек, т.е. сальдо миграции составило 5718 человек и было положительным. Среди всех иммигрантов 11 529 человек, т.е. 57%, имели гражданство Украины. По сравнению с 2022 годом количество иммигрантов с украинским гражданством сократилось на 21 688 человек. Хотя количество иммигрировавших граждан Украины по сравнению с 2022 годом в три раза меньше, оно все же значительно больше, чем до начала полномасштабной войны (2374 в 2020 г. и 3047 в 2021 г.). По первоначальным данным Эстонию покинуло 6515 граждан Украины.
„Страну покинул 4451 гражданин Эстонии, обратно вернулось 2865 наших граждан. Эстонцы часто не регистрируют миграцию, поэтому их доля среди зарегистрированных мигрантов небольшая. В прошлом году в Эстонию прибыло 747 граждан России“, — добавила Трасберг.
„По сравнению с первоначальной статистикой рождений и смертей в миграционной статистике ожидается больше уточнений, поскольку первоначальные значения были получены на основе данных регистра народонаселения, а иммиграция и эмиграция в регистре народонаселения часто не регистрируется. Департамент статистики дополнит данные о миграции показателями незарегистрированной миграции и опубликует уточненные данные в мае“, — добавила Трасберг.
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