ГРАФИК | 1 366 491 человек: население Эстонии выросло за счет иммиграции, уровень рождаемости снизился

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Терье Трасберг, как 2022, так и 2023 год по-прежнему характеризует рекордно низкое число рождений (на 925 меньше, чем в прошлом году). „В прошлом году родилось на 5111 человек меньше, чем умерло, в то же время в Эстонию переехало на 5718 человек больше, чем покинуло страну. Таким образом, положительное сальдо миграции превысило отрицательный естественный прирост, что помогло сохранить небольшое положительное изменение численности населения“, — объяснила Трасберг.

Исторически низкая рождаемость

Родился 10 721 ребенок, что является самой низкой рождаемостью с тех пор, как в 1919 году началась регулярная публикация статистики. Впервые число рождений опустилось ниже 11 000. Показатель прошлого года оказался меньше и уровня рождаемости в 2022 году, который был до этого самым низким за последнее столетие.

„У низкой рождаемости есть несколько причин. Нынешние роженицы по большой части относятся к малочисленному поколению 1990-х, однако снижение гораздо значительнее, чем это можно было бы объяснить количеством женщин, выходящих из активного половозрелого возраста“, — прокомментировала Терье Трасберг.

В бо́льшей степени, чем демография, на уровень рождаемости влияет ситуация в стране и в мире в целом: экономическая и политическая нестабильность и общий рост стоимости жизни заставили семьи откладывать рождение детей на потом. К сожалению, положительно на количество рождений не повлияло и отступление коронавирусного кризиса. В 2022 году о низких показателях рождаемости объявили также соседние Латвия и Финляндия, по первоначальным данным в 2023 году в этих странах также ожидается новый отрицательный рекорд.