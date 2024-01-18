Экономика
18.01.2024, 09:50

Ох уж этот НСО! Менять ценники магазинам было непросто

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Одна из сетей дополнительных расходов избежала
С 1 января в Эстонии изменилась ставка НСО. Раньше было 20%, а сейчас 22%
С 1 января в Эстонии изменилась ставка НСО. Раньше было 20%, а сейчас 22%
ФОТО: Laura Nuka | Delfi Meedia

С 1 января 2024 года ставка НСО в Эстонии выросла до 22 процентов. Торговые сети были вынуждены изменить цены на несколько тысяч товаров.

По словам представителя Rimi Eesti Елены Литвинович, такая масштабная смена ценников – это очень большая работа для всей компании, но особенно для сотрудников магазинов, которым приходится делать это буквально физически и в короткие сроки. „Ассортимент крупных магазинов насчитывает около 20 000 товаров, а цены на многие товары указаны более чем в одном месте, например, упаковки жевательной резинки можно найти на каждой кассе и в самообслуживании. Менять цену приходится везде“, — объясняет Литвинович.

Целью было сделать процесс максимально безболезненным

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