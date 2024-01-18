Ох уж этот НСО! Менять ценники магазинам было непросто

По словам представителя Rimi Eesti Елены Литвинович, такая масштабная смена ценников – это очень большая работа для всей компании, но особенно для сотрудников магазинов, которым приходится делать это буквально физически и в короткие сроки. „Ассортимент крупных магазинов насчитывает около 20 000 товаров, а цены на многие товары указаны более чем в одном месте, например, упаковки жевательной резинки можно найти на каждой кассе и в самообслуживании. Менять цену приходится везде“, — объясняет Литвинович.