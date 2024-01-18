В центре Нарвы в результате цепной аварии пострадала 15-летняя девушка

В среду в 7:40 утра на проспекте Кангеласте в Нарве 34-летняя женщина въехала на автомобиле Toyota Rav4 в автомобиль Honda FR-V, которым управлял 33-летний мужчина. Honda, в свою очередь, врезалась в автомобиль Peugeot Partner, которым управлял 40-летний мужчина. 15-летнюю девушку, которая была пассажиркой Honda, доставили в больницу.

В 7:55 на парковке между домами по улице Таамсааре в Таллинне 50-летняя женщина на автомобиле Peugeot 5008 въехала сзади в Audi A5. Водитель Audi, 30-летняя женщина, только что вышла из автомобиля и оказалась зажатой между двумя машинами. Женщина пострадала и была доставлена в больницу.

В 9:08 на перекрестке Нымме теэ – Линну теэ в Таллинне Volkswagen Golf, которым управлял 34-летний мужчина, столкнулся с автомобилем Toyota Auris, которым управлял 41-летний мужчина, совершавший левый поворот. Водитель Тойоты был доставлен в больницу.

Сообщений об угнанных и возвращенных автомобилях не поступало.

Ограничение движения:

В Харьюмаа на участке Таллиннской кольцевой дороги между Вяо и Юри (3–10 км.) продолжается установка порталов. На участке работ закрыта левая полоса и разрешена скорость 70 км/ч. Работы будут проводиться по будням с 9:00 до 20:00 до 22 января.

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