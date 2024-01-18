Имейте в виду: на дорогах опасно, будьте внимательны за рулем!

Сегодня рано утром везде наблюдаются сложные дорожные условия. Из-за сильного ночного снегопада и метели дороги заснеженные и скользкие. Продолжающиеся снегопады и метели ограничивают видимость на дорогах, температуры повсюду минусовые.

По прогнозу синоптиков, днем снегопады и метели продолжатся. После обеда с запада снега станет меньше, но ветер будет сильным и порывистым.

Водителей просят избегать обгонов на заснеженных и скользких дорогах.

Информацию о дорожных условиях департамент ждет по телефону 1247. Дополнительную информацию о ситуации на дорогах и ограничениях движения можно найти на сайте http://tarktee.ee.

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