Певкур: усиление защиты восточных рубежей носит профилактический характер

С вопросом об охране восточных рубежей к министру обороны обратился депутат парламентской фракции центристов нарвитянин Алексей Евграфов: „В свете войны на территории Украины у нас много говорят о защите восточной границы, звучат разные мнения и предложения, речь идет даже об установке противотанковых и противопехотных мин, скажите, как эстонское государство планирует еще больше усилить оборону восточных рубежей, и как эти меры могут повлиять на повседневную жизнь местного населения?“

По словам Певкура, оборонное ведомство и министерство внутренних дел уже провели определенную работу, которая связана с мирным, а не военным временем, и носит профилактический характер.

„Вы, безусловно, заметили, что на границе были размещены бетонные элементы. Также в определенных местах в соответствие с оценками угрозы или пожеланиями полиции были приготовлены, например, заграждения из колючей проволоки. Так что мы предприняли соответствующие шаги таким образом, чтобы это беспокоило местных жителей“, - сказал Певкур.

В то же время министр отметил, что та часть границы, к которой прилегают густонаселенные районы, очень мала, и кроме Нарвы крупных населенных пунктов в непосредственной близости от восточных рубежей нет.

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