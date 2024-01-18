В волости Вильянди небастующие работники учебных заведений получат надбавку к зарплате

Учителям, которые в период забастовки работать не будут, зарплату выплачивать не будут.

Точное число бастующих в волости Вильянди еще неизвестно, но волостная управа находится на связи со школами и детскими садами и уточняет ситуацию. По состоянию на сегодняшний день в забастовке не примут участие детские сады Рамси и Калмету. Остальные образовательные учреждения будут участвовать в забастовке в течение 1-5 дней, большинство из них будет бастовать от 1 до 3 дней.

Все учебные заведения волости Вильянди во время забастовки будут открыты, но в большинстве из них учебная работа проводится не будет. Детям будет обеспечено питание и организованы занятия.

Как сказала заместитель волостного старейшины Ирма Вяре, забастовка коснется многих сторон жизни, и волость должна подумать обо всех них.

„Работники образовательных учреждений, дети, родители, самоуправление, государство и общество в целом, на которые влияют решения в сфере образования, - можно сказать, что эта тема касается каждого эстонца. Обязанность волостной управы - обеспечить, чтобы образовательные учреждения во время забастовки были открыты, так как родители уходят на работу и не могут под предлогом забастовки остаться дома. Чтобы это обеспечить должно быть достаточное число небастующих учителей, и при необходимости мы наймем дополнительную рабочую силу. Мы решили выплатить надбавку тем сотрудникам образовательных учреждений, кто продолжит свою работу в условиях сократившегося коллектива и, очевидно, с дополнительной нагрузкой, кто выступает за то, чтобы здания учебных заведений были бы для детей открыты“, - добавила Вяре.

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