Биржевая цена на газ упала до уровня прошлого лета. Снизятся ли цены в Эстонии?

С августа рыночные цены на газ регулярно росли, достигнув в октябре пика почти в 54 евро за МВт⋅ч. Сегодня на голландской бирже TTF цена на газ в 11.00 составила 28,45 евро/МВт⋅ч, что сопоставимо с уровнем цен в начале августа.

Цены поддерживаются благодаря большим запасам природного газа в Европейском союзе (ЕС). Несмотря на недавние холода, запасы газа в ЕС остаются на рекордно высоком уровне в 80%. Как пишет Financial Times, трейдеры выражают все большую уверенность в том, что Европа вполне способна пережить зиму.

По словам председателя правления Eesti Gaas Маргуса Каасика, цена на газ на мировом рынке упала, и, как и в январе, в феврале Eesti Gaas снизит цену. „С 1 февраля цена для наших клиентов, которые пользуются гибким пакетом для домашних потребителей снизится на пятую часть и составит 0,495 евро/м3“, - говорит он.

Каасик добавляет, что по сравнению с предыдущим отопительным сезоном цена на газ снизилась в несколько раз - рынок и маршруты поставок из Норвегии и США наладились, и газ снова стал по карману как для розничных покупателей для отопления жилых помещений, так и для производственных компаний.

Хорошие новости о ценах есть и у Alexela. По словам руководителя отдела торговли энергоресурсами компании Кальви Ныу, текущие показатели говорят в пользу снижения цен на газ. „Если цены на мировом рынке дают возможность снижать цену на газ, мы тоже всегда это делаем. Традиционно клиентов информируют о новых ценах в конце месяца“, - сказал Ныу.

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