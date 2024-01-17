ВИДЕО | Премьер-министр: Таллинн очень некрасиво использует учителей

Тынис Лукас (партия Isamaa) поинтересовался у премьер-министра, как правительство намерено предотвратить планируемую забастовку учителей. По словам Лукаса, поиском денег для учителей должна заниматься вся правительственная коалиция, а не один министр образования.

Каллас ответила, что, к сожалению, деньги нужны всем сферам, и идет совместная работа над поиском статей экономии. „Вы прекрасно знаете, поскольку сами занимали этот пост, что за эту сферу отвечает министр образования и науки“, - добавила она.

Анастасия Коваленко-Кылварт (Центристская партия) отметила, что между словами премьер-министра и действительностью существует много противоречий и царит политика дорожного катка. Она добавила, что, по мнению Каллас, Таллинн должен найти дополнительные деньги для учителей из городского бюджета. „Извините, но это особое лицемерие — очень в духе Партии реформ“, - сказала Коваленко-Кылварт и заметила, что фонд зарплаты учителей формирует всё-таки государство.

Каллас в ответ сказала, что вопросом организации образования занимаются местные самоуправления. „Почему-то те деньги, которые мы выделяем на зарплату учителей, не доходят до учителя в некоторых самоуправлениях, - сообщила Каллас. - У нас есть самоуправления, которые намного беднее Таллинна с его миллиардным бюджетом, которые в силах доплачивать учителям, потому что их труд ценится“.

Премьер-министр заявила, что, по ее мнению, сейчас Таллинн в своей политической борьбе использует учителей очень некрасивым образом. „У меня как таллиннского налогоплательщика возник бы вопрос — как можно не доплачивать учителям к зарплате, но можно выплачивать находящееся в противоречии с законом забастовочное пособие? По моему мнению, это крайне некрасиво и показывает, что Таллинн — хороший, а правительство — плохое“.