ВИДЕО | Премьер-министр: Таллинн очень некрасиво использует учителей(5)
Обстановка на инфочасе правительства в Рийгикогу накалилась, когда речь дошла до зарплат учителей и предстоящей забастовке. Премьер-министр Кая Каллас осталась верна себе и сказала, что ответственность за ситуацию лежит в основном на министре образования.
Тынис Лукас (партия Isamaa) поинтересовался у премьер-министра, как правительство намерено предотвратить планируемую забастовку учителей. По словам Лукаса, поиском денег для учителей должна заниматься вся правительственная коалиция, а не один министр образования.
Каллас ответила, что, к сожалению, деньги нужны всем сферам, и идет совместная работа над поиском статей экономии. „Вы прекрасно знаете, поскольку сами занимали этот пост, что за эту сферу отвечает министр образования и науки“, - добавила она.
Анастасия Коваленко-Кылварт (Центристская партия) отметила, что между словами премьер-министра и действительностью существует много противоречий и царит политика дорожного катка. Она добавила, что, по мнению Каллас, Таллинн должен найти дополнительные деньги для учителей из городского бюджета. „Извините, но это особое лицемерие — очень в духе Партии реформ“, - сказала Коваленко-Кылварт и заметила, что фонд зарплаты учителей формирует всё-таки государство.
Каллас в ответ сказала, что вопросом организации образования занимаются местные самоуправления. „Почему-то те деньги, которые мы выделяем на зарплату учителей, не доходят до учителя в некоторых самоуправлениях, - сообщила Каллас. - У нас есть самоуправления, которые намного беднее Таллинна с его миллиардным бюджетом, которые в силах доплачивать учителям, потому что их труд ценится“.
Премьер-министр заявила, что, по ее мнению, сейчас Таллинн в своей политической борьбе использует учителей очень некрасивым образом. „У меня как таллиннского налогоплательщика возник бы вопрос — как можно не доплачивать учителям к зарплате, но можно выплачивать находящееся в противоречии с законом забастовочное пособие? По моему мнению, это крайне некрасиво и показывает, что Таллинн — хороший, а правительство — плохое“.
Каллас сказала, что иногда и сама задумывается, почему она так борется за деньги налогоплательщика. „Мне было бы просто сказать, что не я буду платить по этому счету, не из моего кармана пойдут эти деньги, - заметила она, подчеркнув при этом важность чувства ответственности. - И как только я согласилась бы взять новые расходы, у которых нет покрытия доходами, то получила бы обвинения в обратном“, - закончила свой ставший эмоциональным монолог Каллас.
Коваленко-Кылварт взяла слово еще раз и отметила, что премьер-министр не должен выдвигать таких произвольных обвинений, но председатель Рийгикогу Лаури Хуссар не счел это вопросом и продолжил заседание.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.