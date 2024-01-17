Власти предупреждают: сильный снегопад и метель сделают дорожные условия очень сложными

В условиях снегопада и метели дороги по всей Эстонии станут очень скользкими, видимость ухудшится. Ожидается, что толщина снежного покрова увеличится на 5-10 см, местами до 15 см. Температура останется в минусовых значениях.

Транспортный департамент просит участников дорожного движения запастись для поездок значительно большим временем, чем обычно. В зоне осадков следует двигаться с гораздо более низкой скоростью, чем разрешенная на данном участке. Нужно соблюдать большую, чем обычно, дистанцию и учитывать, что тормозной путь значительно увеличивается.

Из-за тяжелых дорожных условий на Таллиннской окружной дороге и на въезде в Таллинн в утренние часы пик вероятны большие пробки. К вечеру четверга осадки уйдут на восток и дорожные условия улучшатся.

Департамент просит участников дорожного движения не забывать, что максимально разрешенная скорость движения не является обязательной, она не подходит для движения в метель, при сильном снегопаде и на скользкой дороге.

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