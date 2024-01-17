Тартускую тюрьму ждет крупное сокращение: работу потеряют 90 человек

Государственный контроль рекомендовал в октябре прошлого года эстонскому государству закрыть в целях экономии тюремный комплекс в Тарту. Тюремная служба Эстонии сегодня сообщила, что на такие кардинальные меры не пойдут, но с 1 июля в Тартуской тюрьме будут сокращены 90 рабочих мест. В то же время в другие эстонские тюрьмы будут перемещены 250 заключенных.

Начальник Тюремной службы Райт Куузе сказал, что реорганизация проводится с целью перераспределения расходов, чтобы сотрудники других тюрем могли получать более высокую зарплату. Сейчас, по его словам, тюремная система находится в сложной ситуации, когда зарплаты ее сотрудников неконкурентоспособны. Куузе сообщил, что большинству сокращаемых работников будет предложена возможность перейти на работу в Таллиннскую или Вирускую тюрьму.

Как рассказал Куузе, в Тартуской тюрьме останется только 411 мест для заключенных и открытая тюрьма. Те 250 заключенных, которые будут переселены — это в основном осужденные, совершившие преступления на сексуальной почве и заключенные с наркотической зависимостью. Куузе пояснил, что Тартуская тюрьма будет выполнять роль региональной тюрьмы для Йыгеваского, Вильяндиского, Тартуского, Валгаского и Пылваского уездов.

Реорганизация, по словам Куузе, проводится потому, что количество заключенных в Эстонии постоянно сокращается. „По сравнению с прошлым годом число заключенных сократилось примерно на 10%, и в настоящий момент в трех наших тюрьмах содержатся 1 827 правонарушителей, что является самым низким показателем за всю историю“, - сказал он и добавил, что, по всей видимости, тенденция не изменится, поскольку политика в области наказаний отдает предпочтение альтернативам тюремному заключению.

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