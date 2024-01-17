ЧП и криминал
17.01.2024, 15:25

ГАЛЕРЕЯ | Место прорыва воды в Ласнамяэ превратилось в каток

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Сегодня управа Ласнямяэ уведомила жителей о том, что по адресу Викерласе 15 произошла авария. Место прорыва воды превратилось в настоящий каток.

„По адресу Викерласе, 15 произошла авария, ликвидацией которой занимается AS Tallinna Vesi, - сообщили на странице управы Ласнамяэ в Facebook.В связи с низкой температурой на улице лужа быстро замерзает и на месте становится очень скользко“.

Пешеходов попросили быть очень осторожными при движение в этой местности.

В связи с устранением проблемы ориентировочно до 20 часов по адресам Викерласе 15, 17, 19, 20, Пикри 10 и Вилисуу 5 не будет воды.

Инфотелефон AS Tallinna Vesi: 626 2400 (24 ч).

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