ГАЛЕРЕЯ | Место прорыва воды в Ласнамяэ превратилось в каток

„По адресу Викерласе, 15 произошла авария, ликвидацией которой занимается AS Tallinna Vesi, - сообщили на странице управы Ласнамяэ в Facebook.В связи с низкой температурой на улице лужа быстро замерзает и на месте становится очень скользко“.



Пешеходов попросили быть очень осторожными при движение в этой местности.