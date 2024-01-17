17.01.2024, 15:25
ГАЛЕРЕЯ | Место прорыва воды в Ласнамяэ превратилось в каток(5)
„По адресу Викерласе, 15 произошла авария, ликвидацией которой занимается AS Tallinna Vesi, - сообщили на странице управы Ласнамяэ в Facebook.В связи с низкой температурой на улице лужа быстро замерзает и на месте становится очень скользко“.
Пешеходов попросили быть очень осторожными при движение в этой местности.
В связи с устранением проблемы ориентировочно до 20 часов по адресам Викерласе 15, 17, 19, 20, Пикри 10 и Вилисуу 5 не будет воды.
Инфотелефон AS Tallinna Vesi: 626 2400 (24 ч).
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