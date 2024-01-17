Действительно, проблем хватает: Андрей Канте прокомментировал предполагаемый уход 450 учителей

Так, Андрей Канте отметил, что новостей в этой сфере много, но не все они носят положительный характер. Он признал, что у Таллинна есть большие проблемы в сфере перехода образования на эстонский язык.

„Действительно, проблем хватает. Но первостепенная проблема - то, что порядка 450 учителей не соответствуют квалификационным требованиям по языку уже сейчас. Это было известно еще в ноябре, мы выработали план действий. Хочу отметить, что в прошлом году наши учителя активно принимали участие в курсах по изучению эстонского языка, общее количество работников сферы образования, которые проходили курсы по изучению языка - 1078 человек, это серьезный рекорд.

Сейчас эта новость очень муссируется в прессе - нашу систему образования 450 учителей должны покинуть. Но надо сохранять определенный оптимизи - наши учителя учат язык, я надеюсь, они справятся с этой сложной задачей. Из них многие зарегистрировались на экзамен в июне, соотственно, окончательную статистику мы будем знать в июне“.

Катне подчеркнул, что это не означает, что Таллинн не прилагает никаких усилий для того, чтобы решить проблему. Весной город будет привлекать новых специалистов в систему образования - тех, что хочет начать свою карьеру в сфере образования. „Так или иначе, у нас есть дефицит учителей, уже сегодня мы знаем, что порядка 200 учителей не хватает, и к тем 450 могут добавиться те, кто не захотят продолжать работать в системе образования, - сказал Катне. - Наша задача - сохранить тех учителей, которые находятся в системе образования сейчас и использовать для этого все ресурсы“.

Но есть и хорошие новости. Канте напомнил, что недавно стартовал проект языковой мобильности, 87 учителей уже участвуют в языковой практике в эстоноязычных учебных заведениях. „Это действительно очень хороший результат“ - подчеркнул вице-мэр.

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