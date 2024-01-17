Новости Эстонии
17.01.2024, 16:45

Эстонской фабрике Marat пришлось запустить массовое производство „свитшота Зеленского“

 
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

В Министерстве обороны стали интересоваться свитшотом, и министерство разрешило Marat начать производить и продавать предмет одежды, изначально выполненный по спецзаказу, пишет Eesti Päevaleht.

Когда суперзвезда Владимир Зеленский, которым восхищаются во всем мире, во время своего визита в Эстонию надел свитшот с надписью Kaitsetahe („Воля к обороне“ — прим.ред.), произведенный швейной фабрикой Marat, это не осталось незамеченным публикой.

Наряд Зеленского попал под пристальное внимание СМИ. Одежду лидера храброй страны, воюющей против России, проанализировали ведущие мировые издания, такие как Washington Post, New York Times и европейские газеты, начиная с Politico.

RusDelfi
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