Эстонской фабрике Marat пришлось запустить массовое производство „свитшота Зеленского“

Когда суперзвезда Владимир Зеленский, которым восхищаются во всем мире, во время своего визита в Эстонию надел свитшот с надписью Kaitsetahe („Воля к обороне“ — прим.ред.), произведенный швейной фабрикой Marat, это не осталось незамеченным публикой.