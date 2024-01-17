17.01.2024, 16:45
Эстонской фабрике Marat пришлось запустить массовое производство „свитшота Зеленского“
ФОТО: | Delfi Meedia
В Министерстве обороны стали интересоваться свитшотом, и министерство разрешило Marat начать производить и продавать предмет одежды, изначально выполненный по спецзаказу, пишет Eesti Päevaleht.
Когда суперзвезда Владимир Зеленский, которым восхищаются во всем мире, во время своего визита в Эстонию надел свитшот с надписью Kaitsetahe („Воля к обороне“ — прим.ред.), произведенный швейной фабрикой Marat, это не осталось незамеченным публикой.