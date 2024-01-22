Эксперты: бесплатный общественный транспорт в Таллинне надо отменить

В прошлом году Таллинн начал реформу общественного транспорта, чтобы сделать маршрутную сеть столицы более удобной для пользователей. До сих пор однако видно, что таллиннцы больше предпочитают автомобиль , а количество пользователей общественного транспорта сокращается.

В 2021 году были завершены два анализа, которые касались эффективности общественного транспорта в столичном регионе. В первом из них, моделирующем мобильность Таллинна, было установлено, что общественный транспорт слишком централизован: все дороги ведут в центр Виру или его окрестности. Кроме того, есть несколько хороших транспортных развязок, которые не проходят через центр города.