22.01.2024, 07:46
Эксперты: бесплатный общественный транспорт в Таллинне надо отменить(45)
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Основными проблемами нынешнего общественного транспорта Таллинна являются чрезмерная централизация и плохие возможности пересадки, пишет Eesti Päevaleht.
В прошлом году Таллинн начал реформу общественного транспорта, чтобы сделать маршрутную сеть столицы более удобной для пользователей. До сих пор однако видно, что таллиннцы больше предпочитают автомобиль, а количество пользователей общественного транспорта сокращается.