22.01.2024, 09:49
Эксперт настоятельно рекомендует перейти на биржевой пакет. Это позволит избежать очень высоких цен(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Член правления энергетической компании Baltic Energy Partners Марко Алликсон, считает, что еще больше потребителей должны принять решение в пользу биржевого пакета.
5 января биржевая цена на электроэнергию потрясла всю Эстонию и Финляндию: мегаватт-час стоил почти 2000 евро. Как избежать таких скачков цен? Марко Алликсон утверждает, что биржевой пакет является хорошим выбором, прежде всего потому, что побуждает людей более тщательно следить за своим потреблением.