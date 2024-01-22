Эксперт настоятельно рекомендует перейти на биржевой пакет. Это позволит избежать очень высоких цен

5 января биржевая цена на электроэнергию потрясла всю Эстонию и Финляндию: мегаватт-час стоил почти 2000 евро. Как избежать таких скачков цен? Марко Алликсон утверждает, что биржевой пакет является хорошим выбором, прежде всего потому, что побуждает людей более тщательно следить за своим потреблением.

„Чтобы был повод реагировать на биржевую стоимость электричества, она должна напрямую влиять на кошелек потребителя. С пакетом, основанным на почасовых биржевых ценах, потребитель за день до потребления знает стоимость электроэнергии в каждом часу. Меняя потребление в соответствующий час, он непосредственно влияет на свой счет за электроэнергию“, — поясняет Алликсон.