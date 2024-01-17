Госсуд: если торговец продал товар с недостатком, покупатель вправе потребовать компенсацию
В опубликованном сегодня решении Государственный суд разъяснил, какую ответственность несет продавец за недостатки проданной им вещи, и принципы возмещения ущерба имуществу покупателя, причиненного такими недостатками.
Спор шел вокруг того, поставили ли продавцы покупателю в нарушение условий договора купли-продажи загрязненный пестицидами органический овес и должны ли они возместить, помимо прочего, ущерб, возникший из-за смешивания в зерновом бункере загрязненного органического овса с незагрязненным.
Суды первой и второй инстанций установили, что, согласно договорам купли-продажи, продавцы обязались поставить покупателю органический овес, который не может содержать больше пестицидов, чем разрешено действующим законодательством на момент подписания договора. Поскольку по результатам достоверных анализов в поставленном органическом овсе содержалось больше ядовитых веществ, чем было обещано, факт нарушения договоров нашел подтверждение.
Загрязненный овес испортил качественный овес
Государственный суд пояснил, что если продавец передает покупателю товар с недостатками, покупатель может одновременно с исполнением обязательства или вместо него потребовать от продавца возмещения ущерба, причиненного нарушением обязательства. Такой двойной ущерб может заключаться как в уменьшении стоимости проданной вещи, не соответствующей условиям договора, так и в том, что уже имевшееся имущество покупателя стало менее ценным. В данном случае ущерб заключался как в том, что покупатель был вынужден перепродать загрязненный пестицидами органический овес как обычный, то есть по более низкой цене, так и в том, что загрязненный органический овес оказался перемешан с незагрязненным органическим овсом в зерновых бункерах, поэтому последний тоже пришлось продавать по более низкой цене.
Государственный суд пояснил, что целью обязательства по поставке товара согласованного качества может считаться защита покупателя от ущерба, который может возникнуть, если поставленный продавцом органический овес низкого качества испортит высококачественный органический овес во время хранения у покупателя.
Дело возвращено в окружной суд
Продавцы зерна сказали в суде, что покупатель должен был предоставить им возможность заменить загрязненный органический овес незагрязненным органическим овсом. Государственный суд согласился с тем, что обычно покупатель должен сначала предоставить продавцу дополнительное время для исполнения договора, но в данном случае предоставлять дополнительное время не было смысла. Недостаток у овса была таким, что от покупателя нельзя было ожидать желания заменить товар: переданный покупателю некачественный товар был смешан с товаром, ранее закупленным у других производителей, и отделить его для замены не представлялось возможным.
Государственный суд добавил, что возмещение ущерба, причиненного имуществу покупателя из-за недостатка предмета продажи, в любом случае не предполагает предоставления дополнительного срока, т.е. тот факт, что загрязненный овес уже был смешан с незагрязненным овсом, нельзя обратить вспять.
Государственный суд удовлетворил жалобу покупателя, аннулировал решение окружного суда и направил дело обратно в окружной суд для определения точной суммы ущерба.
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