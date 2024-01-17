ВИДЕО | В понедельник в столичных школах стартует забастовка. Сохранят ли зарплаты учителям и отменят ли занятия?

В ходе пресс-конференции была поднята темв о предстоящей забастовке учителей.

Так, Андрей Канте объявил, что 22 января в столичных школах стартует забастовка. Принимать участие в ней могут учителя общеобразовательных школ. Также другие работники могут присоединиться к забастовке содидарности. В контексте Таллинна это затронет подавляющее большинство школ, поэтому учебная работа должна быть перестроена. С 24 января начнется забастовка солидарности работников учреждений начального, профессионального и рекреационного образования.

„Еще в декабре, когда мы узнали, что забастовка, скорее всего, неизбежна, мы начали переговоры с союзом работников образованиях на предмет того, чтобы в каком-то формате учебная деятельность в школах и детских садах сохранилась бы, - сказал Канте. - Это нужно, чтобы работники первой линии могли выполнять свои функции - врачи, полицейские, спасатели, и функционирование общества не было бы поставлено на паузу.

Именно поэтому мы предложили компенсировать зарплату учителям на 3 дня забастовки с выполнением поставленных условий - в школах на первой школьной ступени обеспечение альтернативных занятий (для 1-3 классов), сохранение дежурных групп в детских садах и информационный обмен между руководителем забастовки и администрацией. Это нужно, чтобы обеспечить функционирование учебных заведений“.

Зарплату сохранят прежде всего учителям и работникам опорных служб. При забастовке солидарности все также - учителям и работникам опорной службы зарплата сохраняется.

При этом Канте подчеркнул, что учебные заведения закрываться не будут и детям будет предоставлено питание и надлежащий присмотр.