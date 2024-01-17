ВИДЕО | В понедельник в столичных школах стартует забастовка. Сохранят ли зарплаты учителям и отменят ли занятия?(8)
В пресс-конференции принамают участие вице-мэр Андрей Канте и руководитель Центра методических компетенций при Доме учителя Наталья Мялицина.
В ходе пресс-конференции была поднята темв о предстоящей забастовке учителей.
Так, Андрей Канте объявил, что 22 января в столичных школах стартует забастовка. Принимать участие в ней могут учителя общеобразовательных школ. Также другие работники могут присоединиться к забастовке содидарности. В контексте Таллинна это затронет подавляющее большинство школ, поэтому учебная работа должна быть перестроена. С 24 января начнется забастовка солидарности работников учреждений начального, профессионального и рекреационного образования.
„Еще в декабре, когда мы узнали, что забастовка, скорее всего, неизбежна, мы начали переговоры с союзом работников образованиях на предмет того, чтобы в каком-то формате учебная деятельность в школах и детских садах сохранилась бы, - сказал Канте. - Это нужно, чтобы работники первой линии могли выполнять свои функции - врачи, полицейские, спасатели, и функционирование общества не было бы поставлено на паузу.
Именно поэтому мы предложили компенсировать зарплату учителям на 3 дня забастовки с выполнением поставленных условий - в школах на первой школьной ступени обеспечение альтернативных занятий (для 1-3 классов), сохранение дежурных групп в детских садах и информационный обмен между руководителем забастовки и администрацией. Это нужно, чтобы обеспечить функционирование учебных заведений“.
Зарплату сохранят прежде всего учителям и работникам опорных служб. При забастовке солидарности все также - учителям и работникам опорной службы зарплата сохраняется.
При этом Канте подчеркнул, что учебные заведения закрываться не будут и детям будет предоставлено питание и надлежащий присмотр.
„Важно обеспечить безопасность и присмотр за детьми - не на свое усмотрение, а как прописано в законе. В дни забастовки ни одно учебное заведение на закрывается, поэтому надо обеспечить детей питанием и медицинской помощью. Питание будет предоставляться, в основном, по предварительной регистрации. Однако некоторые школы рассматривают возможность выдачи продуктовых пакетов. Подробную информацию можно получить в школах - в системах eKool и studium“.
Детские сады также будут открыты, часы работы не изменятся. Однако учитывая масштабы забастовки, некоторые группы могут быть закрыты. Некоторые детские сады могут обратиться к родителям с просьбой не приводить детей - особенно если речь идет о маленьких садах.
Также на пресс-конференции говорили о переходе на эстонский язык обучения и о работе Центра методических компетенций и о том, как эта структура поможет в ходе реформы образования.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.