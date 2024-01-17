Террас о центристах: „В Эстонии теперь есть русская партия“. Яна Тоом: „Это абсолютная неправда“

Немецкое издание Bild написало, что немецкий бундесвер готовится к крупному российскому гибридному нападению на восточный фланг НАТО, которое, как ожидается, состоится в 2025 году. „Они получили сценарий учений“, — сказал бывший глава Вооруженных сил Рихо Террас. „Силы обороны по всему миру постоянно готовятся к войне. Это их основная задача. Для того, чтобы это сделать, нужно написать какой-то осмысленный сценарий. Такой, который был бы максимально приближен к реальности. Этот сценарий был относительно объективным. Я рад, что эти планы становятся реальностью. Десять лет назад были планы, в которых Россия не упоминалась“, — добавил Террас. Он подчеркнул, что это, однако, лишь один из сценариев возможного конфликта, и это был не разведывательный анализ того, что произойдет, а видение разведки по поводу того, как это может произойти. „Все армии мира делают это, и в этом нет ничего экстраординарного. Экстраординарным было то, что это просочилось в прессу“, — отметил депутат Европарламента.