Террас о центристах: „В Эстонии теперь есть русская партия“. Яна Тоом: „Это абсолютная неправда“(16)
Рихо Террас и Яна Тоом разошлись во мнениях относительно того, с каким энтузиазмом Европа проявляет поддержку Украины. Обсуждалось также, готов ли народ Европы к еще более масштабной войне.
В обсуждениях, состоявшихся в Страсбурге во время пленарного заседания Европарламента, вспоминали визит президента Украины на прошлой неделе и констатировали, что он прошел хорошо. „Мне очень понравилось, что президент Зеленский смог затронуть струны наших душ такими нюансами, как текст, написанный на футболке („желание защищать“(патриотизм) - ред.) и изменение его на „желание победить“. Я думаю, это было очень хорошо“, — сказал Рихо Террас, член партии Isamaa и фракции Европейской народной партии в Европейском парламенте. Он добавил, что благодарность Владимира Зеленского, выраженная в Эстонии, важна для того, чтобы наш народ понял, что украинцы ценят поддержку Эстонии.
„Это было необходимо, очень интересно и продемонстрировало дух и единство эстоноземельцев в поддержке украинцев“, — сказала Яна Тоом, член Центристской партии и фракции Европейского парламента „Обновляя Европу“. На вопрос, как русскоязычные в Эстонии отнеслись к визиту Зеленского, евродепутат ответил, что отношение в СМИ было осторожным.
Ведущий поинтересовался отношением носителей русского языка в связи с тем, что Рихо Террас, рассказывая о визите, привел следующий пример: „В Центристской партии были и такие люди, как товарищ [Дмитрий] Будылин, который во время визита довольно четко представил путинскую пропаганду. Центристская партия сама по себе, когда дело доходит до поддержки Путина“, — сказал политик от Isamaa.
„Я определенно должна оспорить эту ложь, — ответила Яна Тоом. — Как вам, Рихо, хорошо известно, Михаил Кылварт осудил заявление Будылина. Эстонская центристская партия поддерживает Украину и украинский народ в их борьбе. Если вы посмотрите на голоса, то увидите, что даже от моего имени Эстонская Центристская партия поддерживает здесь Украину, и иная трактовка невозможна“.
По словам Тоом, в Эстонии существует проблема с обеспечением подходящего медиапространства для носителей русского языка. „Мы должны посмотреть в зеркало — можем ли мы предоставить им достаточно информации. Мы хотели бы находиться в общем ценностном пространстве, но для этого нужны централизованные усилия, а с этим в Эстонии определенные проблемы“, — заявила она.
Ратаса первым номером Isamaa?
Центристская партия раскололась, потеряв ряд известных членов? „Это неправда. В партии по-прежнему насчитывается почти 13 000 членов. Если посмотреть на имена ушедших — давайте будем честными, немного забавно, что некоторые люди перешли к соцдемам, потому что это люди, которые входили в коалицию с EKRE, а та была весьма враждебна соцдемам. А сейчас вроде бы все в порядке“, — сказала Тоом.
„Я надеюсь, что Юри Ратас останется в Центристской партии, потому что у него было несколько возможностей уйти вместе с другими“, — сказала Яна Тоом. На основании происходящего не можем ли мы сделать вывод, что уход Ратаса выглядит неизбежным? „Не спрашивайте меня об этом. Я последняя, кто скажет, что его уход неизбежен. Надеюсь, Ратас останется“, — добавила она.
Яна Тоом была готова предложить Ратасу первое место от центристов в европейском избирательном списке. Готов ли Рихо Террас предложить Ратасу первый номер в Isamaa, чтобы переманить бывшего премьер-министра? „Решения Юри Ратаса остаются за Юри Ратасом. С выбором первого номера придется подождать, Isamaa примет это решение где-то в марте. Юри Ратас был бы ценным членом любой политической партии, в которую его бы приняли. Я не могу себе представить, чтобы он присоединился к EKRE, хотя поди знай. Спросите Юри Ратаса обо всех этих спекуляциях“, — сказал Террас.
По мнению Рихо Терраса, в Эстонии четко дефинирована русская партия. „Политический ландшафт Эстонии должен принять это во внимание“, — сказал политик Isamaa. Но Яна Тоом резко ответила: „Это абсолютная неправда, господин Террас“.
Украина устоит, а Европа?
„Последние события показывают, что крупные страны — Франция, Германия и Великобритания — осознали, что проблема в Украине серьезна. Немцы заставили французов нервничать, начав поставлять оружие и боеприпасы“, — прокомментировал Рихо Террас. „Общее понимание сейчас, когда российское давление растет и украинцам приходится нелегко, становится все осознаннее. Изменения также можно почувствовать на передовой. Об этом можно говорить осторожно, но чувствуется, что к украинцам начинают поступать более современные системы вооружений“, — добавил он и выразил уверенность, что вопрос будет поднят достаточно остро в обсуждениях, которые пройдут в Европарламенте.
Террас упомянул обсуждения в Европарламенте, где рассказали об обещаниях военной помощи Украине и их выполнении, сразу после записи передачи. Яна Тоом была настроена более пессимистично по сравнению с Террасом. „Температура в Эстонии и в этом доме очень различается“, — повторила Яна Тоом то, что было сказано в передаче Delfi во время ноябрьского пленарного заседания. Тоом пояснила, что согласно исследованиям, крайне правые станут третьей по величине силой в парламенте после июньских выборов. „Говорить, что они единодушны в поддержке Украины, — это выдавать желаемое за действительное. Это не так“, — сказала она. Еще одна разделительная линия в серьезном подходе к этому вопросу — географическая и историческая. „У нас с Португалией совершенно разное понимание того, в чем заключается опасность“, — заявила политик.
Яна Тоом отметила, что хотя 120 членов Европарламента подписали заявление в поддержку лишения Венгрии права голоса при принятии решений Евросоюза, поскольку она последовательно блокирует помощь Украине, оно, скорее всего, не будет принято. „Это снова выдача желаемого за действительное. То, что они вымогают деньги, понятно, они будут продолжать это делать. Парламент топает ногами, но это ничего не изменит“, — сказала Тоом. По ее словам, фракция „Обновляя Европу“, в которую входят как Центристская партия, так и Партия реформ, является одним из злейших противников передачи замороженных денег Венгрии. „Эту позицию невозможно поддержать, потому что конструкция Европейского союза такая, какая есть. Это позволяет государственным лидерам, таким как Орбан, так или иначе добиваться своего“, — сказала она.
Рихо Террас отметил, что 20 из 30 миллиардов, предназначенных для Венгрии, до сих пор удерживаются. „Если Орбан продолжит лизать подошвы Путина, я думаю, что необходимо будет использовать все возможности, чтобы вывести его из-за общего стола“, — сказал он. „Как?“ — переспросила Яна Тоом. „Венгерский народ страдает, потому что в результате поведения Орбана венгры как страна не получили средств, которые им предназначались. Сами венгры в какой-то момент могли бы понять, что поведение Орбана вредно для народа“, — сказал Рихо Террас.
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