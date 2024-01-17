С начала года клиентами Eesti Energia занимается Enefit: появились новые пакеты(3)
С нового года все энергетические продукты и услуги Eesti Energia будет предлагать дочерняя компания Enefit, которая подготовила более подробный ценовой обзор пакетов электроэнергии. Новое решение позволяет клиентам удобно сравнивать ежемесячные цены на различные пакеты в зависимости от их потребления электроэнергии.
Недавние рекордные цены на электроэнергию заставили многие семьи беспокоиться о своем пакете электроэнергии. В большинстве случаев продавцы электроэнергии показывают клиенту цену за киловатт-час и дополнительную ежемесячную плату, что не дает четкого представления о том, сколько будет составлять ежемесячный счет за электроэнергию.
Enefit разработала решение, которое позволяет прогнозировать ежемесячные расходы на электроэнергию на основе потребления конкретным клиентом, тем самым помогая сделать наилучший выбор между различными пакетами.
По словам Дипака Ахлувалиа, члена правления Enefit, эта разработка является результатом масштабных усилий с целью сделать выбор подходящего пакета более легким. Эта разработка учитывает пожелания многих клиентов.
„От выбора пакета электроэнергии зависит важная часть ежемесячных расходов людей, поэтому важно сделать этот выбор с умом и с учетом реальных затрат, чтобы не было неприятных сюрпризов, когда придет счет“, – сказал Ахлувалиа.
„Компания Enefit разработала это новшество совместно с клиентами, вовлекая их в различные этапы разработки и тестирования, поэтому я уверен, что новое, более простое и ориентированное на клиента решение поможет людям сделать лучший выбор“.
Отныне все пакеты, предлагаемые Enefit с фиксированными и биржевыми ценами, также можно выбрать и на 100% из возобновляемых источников энергии и по разумной цене, что также было одним из ожиданий клиентов. Кроме того, можно выбрать одно- или двухтарифный пакет, то есть дифференцировать цены на электроэнергию в дневное и ночное время, что позволит планировать потребление, подстраивая его на часы с более дешевой ценой, и таким образом экономить.
„Клиенты все больше заботятся об экологичном и устойчивом потреблении, поэтому мы, как партнер на зеленом пути, хотим предложить им более широкий выбор пакетов зеленой электроэнергии“, – сказал Ахлувалиа. „Выбирая зеленый пакет, клиенты вносят свой вклад в создание более чистого будущего, поскольку их электроэнергия полностью производится из возобновляемых источников энергии и позволяет поставлять на рынок больше зеленой энергии в долгосрочной перспективе. Кроме того, новый выбор пакетов демонстрирует тот факт, что пакеты зеленой электроэнергии ненамного дороже обычных“.
Пакеты электроэнергии можно просмотреть на сайте Enefit, не входя в систему самообслуживания, где можно вручную ввести свое потребление за один месяц. Чтобы автоматически использовать точные данные о потреблении при расчете ориентировочной платы за электроэнергию, клиент должен войти в систему самообслуживания. Если человек не является клиентом Enefit, он может предоставить Enefit доступ к своим данным о потреблении на сайте Elering, а затем также ознакомиться со своей ориентировочной платой в месяц. Следует учитывать, что к отображаемой стоимости добавляются плата за сетевую услугу, плата за возобновляемую энергию и акциз на электроэнергию.
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