С начала года клиентами Eesti Energia занимается Enefit: появились новые пакеты

Недавние рекордные цены на электроэнергию заставили многие семьи беспокоиться о своем пакете электроэнергии. В большинстве случаев продавцы электроэнергии показывают клиенту цену за киловатт-час и дополнительную ежемесячную плату, что не дает четкого представления о том, сколько будет составлять ежемесячный счет за электроэнергию.

Enefit разработала решение, которое позволяет прогнозировать ежемесячные расходы на электроэнергию на основе потребления конкретным клиентом, тем самым помогая сделать наилучший выбор между различными пакетами.

По словам Дипака Ахлувалиа, члена правления Enefit, эта разработка является результатом масштабных усилий с целью сделать выбор подходящего пакета более легким. Эта разработка учитывает пожелания многих клиентов.

„От выбора пакета электроэнергии зависит важная часть ежемесячных расходов людей, поэтому важно сделать этот выбор с умом и с учетом реальных затрат, чтобы не было неприятных сюрпризов, когда придет счет“, – сказал Ахлувалиа.

„Компания Enefit разработала это новшество совместно с клиентами, вовлекая их в различные этапы разработки и тестирования, поэтому я уверен, что новое, более простое и ориентированное на клиента решение поможет людям сделать лучший выбор“.

Отныне все пакеты, предлагаемые Enefit с фиксированными и биржевыми ценами, также можно выбрать и на 100% из возобновляемых источников энергии и по разумной цене, что также было одним из ожиданий клиентов. Кроме того, можно выбрать одно- или двухтарифный пакет, то есть дифференцировать цены на электроэнергию в дневное и ночное время, что позволит планировать потребление, подстраивая его на часы с более дешевой ценой, и таким образом экономить.