Оборот связанных с обслуживанием э-резидентов компаний составил 11,4 млн евро

По словам руководителя программы э-резидентства Лийны Вахтрас, программа помогает росту объема услуг в экономике Эстонии и вместе с э-резидентами растут также компании занимающиеся их обслуживанием и присоединившиеся к e-Residency Marketplace. „Желание создать компанию в Эстонии является основным мотивом подачи ходатайства на э-резидентство, и каждый начинающий предприниматель нуждается в поддержке. Многие компании э-резидентов находятся в фазе быстрого роста, что увеличивает спрос на различные услуги. Для создания и развития бизнеса у местных компаний чаще всего приобретаются услуги в сфере учреждения компании, виртуального офиса и бухгалтерского обслуживания, а также юридические и налоговые консультации“, – отметила Вахтрас.

Она заметила, что программа э-резидентства открыла для местных компаний целый новый рынок. Компании, предоставляющие услуги э-резидентам, создают новые рабочие места и помогают развитию экономики Эстонии: „Растущая среди таких предприятий конкуренция является в свою очередь катализатором роста, что помогает выйти за границы собственного государства и занять свое место на карте бизнес-сообществ всего мира“.

E-Residency Marketplace сегодня представляет в одном месте более чем 140 эстонских и международных предприятий, которые сотрудничают с программой э-резидентства. Общий оборот 70 зарегистрированных в Эстонии компаний, представленных на торговой площадке э-резидентства (без учета поставщиков финансовых услуг), включенных в исследование, составил в 2022 году 11,4 миллиона евро, что почти на 20% больше, чем в 2021 году, когда было проведено первое исследование с сопоставимой выборкой. По данным исследования, для все большего числа поставщиков услуг, действующих на торговой площадке, обслуживание э-резидентов составляет более половины общей деловой активности, часто достигая 80–90 процентов.

Программа э-резидентства была создана в конце 2014 года с целью предоставить иностранным гражданам безопасный доступ к эстонским государственным электронным услугам. За прошедшее время э-резидентами стали более 109 600 человек (без учета аннулированного статуса), при этом в настоящее время в обращении находятся более 60 500 цифровых ID-карт э-резидентов с 5-летним сроком действия. Э-резиденты учредили и соучредили более 29 000 эстонских компаний, то есть примерно каждую пятую новую эстонскую компанию в год. Общее прямое экономическое воздействие программы э-резидентства на эстонское государство (налог на рабочую силу и дивиденды, а также государственные пошлины) на сегодняшний день составило 203 миллионов евро. Кроме того, программа приносит государству косвенные доходы благодаря репутационной выгоде Эстонии, а также росту числа эстонских компаний, обслуживающих э-резидентов, и благодаря дополнительным инвестициям. Веб-сайт э-резидентства и статистика: https://www.e-resident.gov.ee/et/

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