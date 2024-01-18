Обстоятельства пожара на молочном предприятии Estover пока неизвестны. Фирма подозревает, что это случилось из-за работ Elektrilevi

В начале декабря в Тартумаа загорелся сыроварный завод Estover. В течение суток спасателям дважды приходилось тушить пожар. Он начался на складе упаковки и хранения материалов. Производство было полностью остановлено. 20 декабря компания объявила, что склад, а также проходящие через него системы автоматизации, электроснабжения, отопления и охлаждения были повреждены огнем. Производственные линии напрямую от пожара не пострадали.