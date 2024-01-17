Поджегший в Ласнамяэ супругу сириец рвется на свободу

14 ноября Мохаммаду отказал в УДО Вируский уездный суд, в декабре это решение оставил без изменений и Тартуский окружной суд. На этой неделе защитник сирийца подал кассацию в Госсуд. По состоянию на 17 января высший судебный орган Эстонии не занял по ней позицию, передает RusERR.

В прежние годы судебная система Эстонии Ковану Мохаммаду в УДО отказывала, но тогда аналогичную позицию занимали и тюрьма с прокуратурой, которые в этот раз были не против досрочного освобождения иностранца.

Согласно обвинительному заключению Пыхьяской окружной прокуратуры, 7 марта 2017 года в квартире на улице Маяка в столичном районе Ласнамяэ Кован Мохаммад, которому на тот момент было 20 лет, из ревности избил свою супругу, связал ее полотенцами, облил бензином и поджег.

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