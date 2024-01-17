Norstat: рейтинг социал-демократов достиг максимума за последние пять лет(4)
Согласно последним результатам, 26,8% потенциальных избирателей поддерживают Isamaa, 18,2% - Консервативную народную партию Эстонии (EKRE) и 17,6% - Партию реформ, передает RusERR.
По сравнению с результатами совокупных опросов за предыдущий период (с 4 декабря по 8 января) поддержка Isamaa выросла на 0,5 процентного пункта, популярность EKRE снизилась на 1,5, а реформистов - выросла на 0,2 процентных пункта.
На четвертом месте осталась Центристская партия, популярность которой снизилась с 15% до 14,1%.
Рейтинг Социал-демократической партии вырос с 10,9% до 12,3%, что является максимальным показателем с 2019 года, когда Norstat начала проводить свои опросы. Поддержка Eesti 200 осталась на уровне 6%.
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