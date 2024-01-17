Пропавший 59-летний мужчина найден мертвым

Во вторник в полицию поступило сообщение о том, что 59-летний Андрус не вернулся в место, где он остановился в поселке Суур-Рандвере на Сааремаа. Сам он живет в Таллинне, поэтому на острове мог потеряться. Последний раз Андруса видели вчера, 16 января, в 13:00 в деревне Суур-Рандвере на Тёэкоя теэ. С тех пор его местонахождение было неизвестно.

Поскольку на дворе морозы, жизнь мужчины могла находиться в опасности. Полиция привлекла к поискам вертолет и служебную собаку, но изначально безрезультатно. Полиция просила жителей деревни Суур-Рандвере проверить свои сараи и хозяйственные постройки, в которых человек может укрыться от холода.

Около полудня пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леэни Алмосен сообщила, что мужчину нашли мертвым. Нет оснований подозревать, что причиной его смерти стало преступление.

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