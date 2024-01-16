16.01.2024, 20:39
Кая Каллас о зарплате учителей: если в сфере образования кризис, то решать его должен министр образования(21)
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Премьер-министр Кая Каллас видит в бюджете Министерства образования и науки возможности для дополнительных сокращений расходов с тем, чтобы направить деньги на зарплаты учителей, пишет Eesti Päevaleht.
После заседания в понедельник (15.01) коалиционного совета как министр образования и науки Кристина Каллас (партия Eesti 200), так и Лаури Ляэнеметс (СДП) сказали, что в правительстве не пришли к договоренности по поводу зарплат учителей, так как премьер-министр не была согласна со сделанными предложениями.