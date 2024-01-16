Кая Каллас о зарплате учителей: если в сфере образования кризис, то решать его должен министр образования

После заседания в понедельник (15.01) коалиционного совета как министр образования и науки Кристина Каллас (партия Eesti 200), так и Лаури Ляэнеметс (СДП) сказали, что в правительстве не пришли к договоренности по поводу зарплат учителей, так как премьер-министр не была согласна со сделанными предложениями.

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) еще раз сегодня, 16 января, сказала, что она не против повышения зарплаты учителей, но в государственном бюджете на это денег нет. „Я двумя руками подписываюсь под повышением учительских зарплат, если министр образования найдет эти деньги из своих средств“, - сказала она.