Новости Эстонии
17.01.2024, 07:20

„Переплавить на евромонеты“. В Рийгикогу обсудили инициативу EKRE о демонтаже Бронзового солдата

 
Вечером у Бронзового солдата 09.05.2022
Вечером у Бронзового солдата 09.05.2022
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Вчера, 16 января, в Рийгикогу по инициативе фракции EKRE состоялось первое чтение законопроекта о демонтаже Бронзового солдата из публичного пространства.

„Содержание этого законопроекта простое, ясное и элегантное: предложить правительству убрать так называемый памятник „Бронзовый солдат“ с Военного кладбища и из общественного пространства Эстонии в течение двух месяцев после принятия закона“, - сказал депутат Яак Валге (EKRE).

По его словам, „для эстонцев и коренных жителей Эстонии это один из символов оккупации“.

RusDelfi
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