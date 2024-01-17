17.01.2024, 07:20
„Переплавить на евромонеты“. В Рийгикогу обсудили инициативу EKRE о демонтаже Бронзового солдата
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера, 16 января, в Рийгикогу по инициативе фракции EKRE состоялось первое чтение законопроекта о демонтаже Бронзового солдата из публичного пространства.
„Содержание этого законопроекта простое, ясное и элегантное: предложить правительству убрать так называемый памятник „Бронзовый солдат“ с Военного кладбища и из общественного пространства Эстонии в течение двух месяцев после принятия закона“, - сказал депутат Яак Валге (EKRE).