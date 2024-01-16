Яна Тоом: „Ложь стала в Эстонии акцептированным политическим инструментом“

„У Танеля это уже второй раз, когда он покидает Центристскую партию, я не могу объяснить мотивацию тех людей, которые ходят туда-сюда, - высказалась Тоом. - Мне очень жаль, что ушел Андре [Ханимяги]. Мы с ним разговаривали, он просто ушел вместе с той компанией, с которой он был. Я также спрашивала у Ааба недавно, кажется в декабре, он ответил — да брось ты, я никуда не ухожу. Но ложь стала в Эстонии акцептированным политическим инструментом, это даже оценивается таким образом - „посмотри, как хорошо он соврал, сделал их“. Ааб был у нас вице-председателем — позвони, скажи, но так делать - некрасиво“.

Уходом Ханимяги Яна Тоом была удивлена больше всего.

„Хотелось бы думать о людях хорошо, но я на самом деле считаю, что это предательство. Партия — это 13 000 членов, большинство из них — так сказать рядовые члены, те, кто проводят кампании, выходят в любую погоду на улицу и стоят в палатках, это те, на чьих плечах держатся наши партийные позиции. С ними нельзя так обращаться“, - поделилась мнением политик.

По словам Тоом, те люди, которые ушли, фактически ушли поддерживать правительство Каи Каллас. „Только вчера они собирали подписи за отставку Каллас, а сегодня уже поддерживают ее правительство. Я с нетерпением жду следующего голосования в Рийгикогу, связанного с вотумом доверия правительству, хочется посмотреть, что они будут тогда делать. Для меня самое большое разочарование — это то, что люди лгут и нечестны“, - откровенно высказалась евродепутат.



Раскритиковала она и бывшую коллегу Марию Юфереву-Скуратовски, которая 15 ноября перешла из Центристской Партии в Партию Реформ.