ФОТО И ВИДЕО | Под Кохтла-Ярве произошла тяжелая авария. Семь пострадавших, в том числе ребенок, доставлены в больницу

Ситуацию комментирует начальник Йыхвиского отделения полиции Хелен Кант:

Сегодня в 14.18 в Центр тревоги поступило сообщение о серьезном ДТП на 7-м километре шоссе Кохта-Ярве - Мяэтагузе в Ида-Вирумаа. По предварительной информации, автомобиль Honda начал обгон идущего впереди снегоуборщика и столкнулся со встречным внедорожником Toyota, не убедившись в безопасности маневра. В результате лобового столкновения пострадали семь человек, в том числе ребенок. Все они были доставлены в больницу. Всего в двух автомобилях находилось восемь человек.

На месте происшествия полиция установила, что мужчина за рулем Honda употреблял алкоголь. У водителей обеих машин были водительские права.

Дорожные условия на месте происшествия были типично зимние: шел снег, дороги были заснеженными и скользкими. Видимость на месте происшествия была плохой из-за снегопада.

В зимних условиях всем водителям необходимо быть внимательными и двигаться медленнее, что позволит своевременно отреагировать на опасную ситуацию. Соблюдайте достаточную дистанцию, избегайте резких маневров и опасных обгонов, особенно если видимость плохая и впереди мало что видно. Лучше приехать в пункт назначения немного позже, чем планировали, чем закончить путешествие на больничной койке.

И самое главное: алкоголь и управление автомобилем - между собой вещи несовместимые. Если вы не уверены в своей трезвости, не стоит садиться за руль, а ответственность за вождение следует возложить на трезвого человека с водительскими правами. Также важно, чтобы окружающие осуждали вождение в нетрезвом виде. Пожалуйста, не садитесь в машину нетрезвого водителя и вмешивайтесь, чтобы остановить его или ее на пути. Однако если вы сами не можете помешать пьяному водителю сесть за руль, немедленно сообщите о нем в Центр тревоги. Лучше сердитый друг, чем мертвый.



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