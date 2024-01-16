Полиция задержала нетрезвого водителя автобуса. Его поведение показалось странным

Связавшийся с полицией человек заметил в поведении шофера тревожные признаки и выразил сомнение — всё ли с водителем автобуса в порядке?

Полиция отреагировала на информацию и остановила автобус. При проверке водителя выяснилась и причина, по которой он проехал мимо остановки. Водитель был нетрезв.

„Мы отстранили его от управления и доставили в отделение, на линию был направлен новый, трезвый водитель“, - сообщила Лыунаская префектура в социальных сетях.

„К счастью, на сей раз поездка для автобуса и детей закончилась благополучно. Все добрались до школы живыми-здоровыми, и в основном здесь нужно выразить признательность внимательному человеку, который заметил отклонение в поведении водителя автобуса и сообщил нам об этом“, - отметили в полиции.

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