16.01.2024, 19:10
Российский историк о задержании профессора Морозова: я верю в его невиновность, но всегда существует процент сомнения
ФОТО: Скриншот из видео Youtube канала "А поговорить", интервью Ирины Шихман.
3 января Департамент полиции безопасности (КаПо) задержал профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова по подозрению в разведывательной деятельности против Эстонской Республики и поддержке этой деятельности. Ситуацию с увольнением и подозрениями в адрес профессора прокомментировал для RusDelfi известный российский историк Иван Курилла.