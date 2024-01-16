Новости Эстонии
16.01.2024, 19:10

Российский историк о задержании профессора Морозова: я верю в его невиновность, но всегда существует процент сомнения

 
Иван Курилла
Иван Курилла
ФОТО: Скриншот из видео Youtube канала "А поговорить", интервью Ирины Шихман.

3 января Департамент полиции безопасности (КаПо) задержал профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова по подозрению в разведывательной деятельности против Эстонской Республики и поддержке этой деятельности. Ситуацию с увольнением и подозрениями в адрес профессора прокомментировал для RusDelfi известный российский историк Иван Курилла.

Свое мнение о ситуации историк Иван Курилла в первую очередь опубликовал на странице в Facebook. Он сообщил, что не верит в выдвинутые Эстонской полицией безопасности обвинения, и склонен считать их преследованием на основании гражданства. Он также не исключает вероятности доносов. „Эта та ситуация, когда полиции нужно предъявить неопровержимые доказательства, а не наоборот“, - написал профессор.

RusDelfi
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