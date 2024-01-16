Российский историк о задержании профессора Морозова: я верю в его невиновность, но всегда существует процент сомнения

Свое мнение о ситуации историк Иван Курилла в первую очередь опубликовал на странице в Facebook. Он сообщил, что не верит в выдвинутые Эстонской полицией безопасности обвинения, и склонен считать их преследованием на основании гражданства. Он также не исключает вероятности доносов. „Эта та ситуация, когда полиции нужно предъявить неопровержимые доказательства, а не наоборот“, - написал профессор.