16.01.2024, 14:49
Глава Сил обороны Мартин Херем покидает свой пост(42)
ФОТО: | Delfi Meedia
Последним рабочим днем генерала Мартина Херема будет, очевидно, 30 июня. Министр обороны начал искать ему преемника.
Командующий Силами обороны генерал Мартин Херем принял решение покинуть действительную службу. О своем решении он проинформировал министра обороны Ханно Певкура, премьер-министра Каю Каллас и президента Алара Кариса. „Мое решение взвешено и исходит из того, что лучше для Эстонии с точки зрения военной обороны“, — сказал Херем изданию Eesti Päevaleht.