Глава Сил обороны Мартин Херем покидает свой пост

Командующий Силами обороны генерал Мартин Херем принял решение покинуть действительную службу. О своем решении он проинформировал министра обороны Ханно Певкура, премьер-министра Каю Каллас и президента Алара Кариса. „Мое решение взвешено и исходит из того, что лучше для Эстонии с точки зрения военной обороны“, — сказал Херем изданию Eesti Päevaleht.

„Сегодняшние оценки угроз дают основание полагать, что агрессия против Эстонии не произойдет в ближайшие одни или два года, что соответствует сроку моих полномочий, продленных Правительством Республики. Поэтому сегодня самое время сменить руководителя, который сам сможет подготовить Силы обороны к возникновению угрозы“, — сказал Херем.