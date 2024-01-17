17.01.2024, 10:49
ТАБЛИЦА | Сырье подешевело, но цены в магазинах не снизились. Смотрите, сколько торговые сети накидывают на продукты питания(21)
ФОТО: TIIT BLAAT | DELFI MEEDIA
Эстонский институт конъюнктуры в конце 2023 года обнародовал промежуточный доклад по исследованию, в котором рассматривались составляющие конечной цены продуктов питания в цепочке поставок и их изменение в 2022 — 2024 годах. В наибольшей степени в цене продуктов питания выросла составляющая торговли, а снизилась - доля стоимости сырья, пишет Ärileht.