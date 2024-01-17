ТАБЛИЦА | Сырье подешевело, но цены в магазинах не снизились. Смотрите, сколько торговые сети накидывают на продукты питания

Исследование, проведенное Институтом конъюнктуры по заказу Министерства регионального развития и сельского хозяйства, в целом показывает, что цены на большинство продуктов питания выросли в первом квартале 2023 года, а в третьем квартале скорее стабилизировались, а не упали.

В середине 2023 года, когда закупочные цены стали снижаться, у потребителей возникло ожидание снижения конечных цен, но реакции на это не последовало. В то время, как доля производителей и пищевой промышленности в конечной цене сократилась, доля торговли повысилась.