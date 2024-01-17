Экономика
17.01.2024, 10:49

ТАБЛИЦА | Сырье подешевело, но цены в магазинах не снизились. Смотрите, сколько торговые сети накидывают на продукты питания

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: TIIT BLAAT | DELFI MEEDIA

Эстонский институт конъюнктуры в конце 2023 года обнародовал промежуточный доклад по исследованию, в котором рассматривались составляющие конечной цены продуктов питания в цепочке поставок и их изменение в 2022 — 2024 годах. В наибольшей степени в цене продуктов питания выросла составляющая торговли, а снизилась - доля стоимости сырья, пишет Ärileht.

Исследование, проведенное Институтом конъюнктуры по заказу Министерства регионального развития и сельского хозяйства, в целом показывает, что цены на большинство продуктов питания выросли в первом квартале 2023 года, а в третьем квартале скорее стабилизировались, а не упали.

В середине 2023 года, когда закупочные цены стали снижаться, у потребителей возникло ожидание снижения конечных цен, но реакции на это не последовало. В то время, как доля производителей и пищевой промышленности в конечной цене сократилась, доля торговли повысилась.

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