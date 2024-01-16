ВИДЕО | Британского теннисиста стошнило после победы в матче на Australian Open

Британскому теннисисту Джеку Дрэйперу стало плохо после завершения матча первого круга на Australian Open, первом в сезоне турнире „Большого шлема“.

Дрэйпер победил американца Маркоса Гирона со счетом 6:4, 3:6, 4:6, 6:0, 6:2. Теннисисты провели на корте 3 часа 21 минуту.

После победы Дрэйпер подошел к сетке для традиционного рукопожатия, уже согнувшись. Пожав руку сопернику британец сразу же побежал к мусорному ведру, где его стошнило.

Дрэйпер cчитается 55-й ракеткой мира. Во втором круге Australian Open, куда 22-летний британец вышел впервые в карьере, он сыграет против американца Томми Пола.Australian Open завершится 28 января.

Общий призовой фонд турнира составляет 57,8 млн. долларов.

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