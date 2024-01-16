Прокуратура направила в суд уголовное дело бывшего гендиректора Департамента полиции и погранохраны и его коллег

Обвинение заключается в том, что Ээрик Хельдна, при содействии Эльмара Вахера и Айвара Алавере, создал у Департамента социального страхования ложное впечатление о том, что по состоянию на 5 мая 2022 года он имеет 25 лет стажа в должности сотрудника полиции, на основании чего Департамент социального страхования начал выплачивать ему пенсию за выслугу лет на основании Закона о пенсионном обеспечении за выслугу лет.

Согласно обвинению, в феврале 2019 года Хельдна договорился с Вахером о том, что его оформят на службу в Департаменте полиции и погранохраны, и в тот же день направят обратно на должность в Разведывательный центр Сил обороны, где Хельдна уже работал и где его работа никогда не прекращалась. В то же время, согласно обвинительному заключению, Вахер и Алавере договорились о должности для него в секретном подразделении по защите свидетелей Центральной криминальной полиции. Согласно обвинению, в тот же день были составлены приказы о якобы назначении Хельдна на службу в Департамент полиции и погранохраны и произведена ротация его на прежнюю должность. Согласно обвинению, и Хельдна, и Вахер, и Алавере знали, что Хельдна не собирается приступать к исполнению должностных обязанностей в Департаменте полиции и погранохраны, и видимое оформление на должность было согласовано для того, чтобы у Хелдна, работающего в другом учреждении, в будущем возникла возможность получать так называемую пенсию полицейского.

Согласно обвинению, путем подачи в Департамент социального страхования заявления на пенсию с созданными для видимости стажа документами Хельдна, при содействии Вахера и Алавере, совершил мошенничество. Поскольку в заявлении о пенсии содержались документы, в которых, согласно обвинению, также отражался созданный для видимости стаж Хельдна, то Вахер, издавая приказы при подстрекательстве Хельдна и при содействии Алавере, совершил подлог, будучи должностным лицом.