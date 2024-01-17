Создатель группы EZ-дуны: „Таллинн и остальные города взяли курс на то, чтобы автомобилистам было максимально неудобно“

„Водители очень часто замечают, что другие водители слишком нервно ведут себя на дороге, - говорит Тимофей. - Сейчас все недовольны всем. Мешают те, кто едут быстро, потому что „че это он быстро едет передо мной!“. Мешают те, кто едут медленно, потому что „вот он „тошнит“ впереди, а мне надо ехать“. В целом, народ нервный. Жизнь сейчас нервная, и дорога - это тоже часть жизни“, - рассказывает он.

Однако помимо водителей участниками дорожных происшествий нередко становятся и пешеходы. „Среди тех пешеходов, - спрашивает ведущая Елена Соломина, - которые уверены, что всегда виноват водитель, есть пешеходы-водители или такие люди машины не водят?“

„Пешеходы-водители видят ситуацию с двух сторон и понимают, что не надо высовываться на переход, когда машина не успевает затормозить. А те, кто машину не водят, считают, что им все должны“, - считает Тимофей.

Кибизов утверждает, что в сообществе EZ-дуны люди часто отмечают, что на их поведение влияет и реконструкция дорог. Ездить стало неудобно и они сознательно нарушают правила дорожного движения.

„Таллинн и остальные города взяли курс на то, чтобы было максимально неудобно автомобилистам, и максимально удобно, - велосипедистам и пешеходам, - пересказывает популярную точку зрения таллиннских водителей основатель сообщества. - Убирают полосу автомобильную и вместо нее ставят велодорожку. Но не на велосипедах привозят в магазины товары. Нет парковок, они не могут привезти товар, это тоже нервов добавляет“.

Полностью выпуск передачи смотрите здесь.

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