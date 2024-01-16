16.01.2024, 18:04
Забастовка польских перевозчиков парализовала доставку посылок в Украину. Omniva отправила целый почтовый вагон(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
В декабре 2023 года для обслуживания предприятия „Укрпошта“ („Почта Украины“) фирма Omniva задействовала почтовый вагон. 20% оборота предприятия приносит деятельность за пределами страны, пишет издание Defi Ärileht.
„Мало кто знает, что мы давно уже не являемся чисто эстонским предприятием“, - сказал Март Мяги (52), два с половиной года назад возглавивший государственное почтовое предприятие. По словам Мяги, государственная почтовая услуга Eesti Post, с 2014 года действующей под товарным знаком Omniva, составляет менее 10% оборота предприятия. Но 50% доходов предприятия обеспечивает эстонский рынок. Остальной доход наряду со странами Балтии приносят и многие другие государства.