Забастовка польских перевозчиков парализовала доставку посылок в Украину. Omniva отправила целый почтовый вагон

„Мало кто знает, что мы давно уже не являемся чисто эстонским предприятием“, - сказал Март Мяги (52), два с половиной года назад возглавивший государственное почтовое предприятие. По словам Мяги, государственная почтовая услуга Eesti Post , с 2014 года действующей под товарным знаком Omniva, составляет менее 10% оборота предприятия. Но 50% доходов предприятия обеспечивает эстонский рынок. Остальной доход наряду со странами Балтии приносят и многие другие государства.

„Так как Omniva обслуживает большой регион, не только страны Балтии но и Украину и Молдову, то в конце года нас взволновала новости о забастовке водителей большегрузов на польской границе. Из эстонских предприятий эта забастовка польских перевозчиков затронула нас сильнее всего“, - сказал Мяги. Дело в том, что ежедневно в Украину направлялись пять грузовиков с почтовыми отправления, но из-за забастовки грузовики встали на границе. „На польской границе цены перевозчиков поднялись в несколько раз, каждый день добавляли по 1000 евро“, - сказал Мяги.