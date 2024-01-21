Мошенники в Facebook стали еще умнее. „Я живу в Симуна. Вы не возражаете, если я закажу доставку курьером?“

В конце прошлого года Delfi Ärileht писал, что помимо различных схем мошенничества в преддверии Рождества много попыток обмана происходило на торговой площадке Facebook (Marketplace), где люди часто выражали желание купить размещенный там товар и оплатить его через курьера Omniva или DPD. Однако ни одна компания, занимающаяся посылками в Эстонии, не предлагает такой возможности. А тот, кто нажал на ссылку в электронном письме, отправленном мошенником, и разместил там информацию о своем банковском счете, должен был смириться с потерей сотен или тысяч евро.