Новости Эстонии
21.01.2024, 21:41

Мошенники в Facebook стали еще умнее. „Я живу в Симуна. Вы не возражаете, если я закажу доставку курьером?“

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Журналистский эксперимент
Мошенники с фейковыми аккаунтами в Facebook обычно действуют как часть более крупной сети и находятся где-то за границей
Мошенники с фейковыми аккаунтами в Facebook обычно действуют как часть более крупной сети и находятся где-то за границей
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Мошенники Facebook, активизировавшиеся перед Рождеством и вымогавшие у жителей Эстонии десятки тысяч евро, используют в социальных сетях все новые уловки, из-за чего отличить шарлатана от обычного человека становится все сложнее, пишет Delfi Ärileht.

В конце прошлого года Delfi Ärileht писал, что помимо различных схем мошенничества в преддверии Рождества много попыток обмана происходило на торговой площадке Facebook (Marketplace), где люди часто выражали желание купить размещенный там товар и оплатить его через курьера Omniva или DPD. Однако ни одна компания, занимающаяся посылками в Эстонии, не предлагает такой возможности. А тот, кто нажал на ссылку в электронном письме, отправленном мошенником, и разместил там информацию о своем банковском счете, должен был смириться с потерей сотен или тысяч евро.

Если, согласно оценке автора и активного пользователя торговой площадки, а также зарегистрированным в Департаменте полиции и погранохраны случаям мошенничества, похоже, что киберпреступники, действующие в Facebook, ушли на рождественские каникулы, то теперь они вернулись и стали еще более активными и агрессивными. Мало того, они улучшили как свои знания эстонского языка, так и свои знания о деревнях Эстонии. Приводим примеры разговоров, которые состоялись на днях, и способы, которыми они пытаются вымогать деньги у жителей Эстонии.

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