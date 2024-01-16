В столкновении двух легковушек пострадал ребенок

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, сегодня утром центр тревоги получил сообщение об аварии на шоссе Тарту-Йыгева-Аравете в Табивере в Тартумаа, где столкнулись два легковых автомобиля.

По предварительной информации, авария произошла на перекрестке, когда водитель, выезжавший с второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу автомобилю, двигавшемуся по главной дороге.

Медики скорой доставили в больницу ребенка, находившегося в одном из авто. Всего в автомобилях находилось три человека. Кроме ребенка, никому госпитализация не потребовалась.

Дорога на месте аварии сейчас опять открыта для движения, но там очень скользко. Полиция просит всех участников дорожного движения быть внимательными, снижать скорость и соблюдать дистанцию.

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