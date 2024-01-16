Все доходы нужно задекларировать! Часть жителей Эстонии на этой неделе получат письмо от налоговой

Руководитель подразделения налогового аудита НТД Эркки Паулюс напоминает, что НТД может задним числом сроком до трёх лет требовать исправления декларации или по решению назначать уплату налога. Например, срок подачи декларации о доходах физического лица за 2022 год был 2 мая 2023 года, поэтому сумма налога к уплате может быть назначена до 2 мая 2026 года. Если налогоплательщик сознательно уклонялся от уплаты налогов, то вышеизложенное действует в течение срока до пяти лет. Таким образом, с частного лица неуплаченный налог за 2022 год можно взыскать до 2 мая 2028 года.

„Мы постоянно следим за налоговым поведением частных лиц и осуществляем за этим регулярный надзор. Проверка человека может осуществляться как на основании индивидуальных рисков, так и на основании полученных нами сведений. В случае нарушения данные в декларации нужно исправить и уплатить все налоги“, - добавил представитель налоговой.

При продаже недвижимости декларируется и уплачивается подоходный налог только с выгоды, причём как при продаже, так и при обмене недвижимого имущества. Обычно соответствующая таблица в декларации о доходах предварительно заполнена данными Земельного департамента, но человек обязан убедиться, что предварительно заполненные данные верны. При необходимости следует дополнить данные и указать стоимость приобретения и связанные с продажей расходы. Если речь идет о недвижимости, на продажу которой распространяется освобождение от налогообложения (например, при продажи места жительства), то декларировать сделку не нужно.

В 2022 году было предварительно заполнено более 1600 сделок с недвижимостью, из которых аудиторы Налогово-таможенного департамента Эстонии поставили под сомнение около 500 деклараций, заметив, что данные не совпадают или декларация вообще не подана.