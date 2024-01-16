Новости Эстонии
16.01.2024, 12:35

„Мальков погубила водопроводная вода“. В трех озерах Эстонии погибли стеклянные угри

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Запуск угря.
Запуск угря.
ФОТО: Rainer Vakra Facebooki leht

В конце прошлой недели в пять озер Эстонии выпустили мальков угря. Несколько десятков килограммов молоди погибло из-за разницы температуры воды, убытки Центра инвестиций в окружающую среду составили почти 10 000 евро.

В видео, выложенном в минувший четверг в социальных сетях, генеральный директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра задался вопросом, почему в озера Эстонии выпускают мальков угря на сумму 85 000 евро. В ходе проекта по зарыблению молодью угря, проводившегося под руководством НКО Võrtsjärve kalanduspiirkond, в озера Выртсъярв, Вагула, Саадъярв, Куремаа и Кайавере выпустили свыше 300 килограммов молоди угря. К сожалению, из-за температурного шока десятая часть стеклянных угрей* погибла, по словам руководители проекта, убытки составили почти 10 000 евро.

Зоолог, журналист и экс-депутат Рийгикогу Пеэтер Эрнитс на своей странице в Facebook подробно написал о том, что проект, профинансированный Центром инвестиций в окружающую среду, оказался неудачным. Эрнитс возложил вину за провал проекта на генерального директора Департамента окружающей среды.

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RusDelfi
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