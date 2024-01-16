„Мальков погубила водопроводная вода“. В трех озерах Эстонии погибли стеклянные угри

В видео, выложенном в минувший четверг в социальных сетях, генеральный директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра задался вопросом, почему в озера Эстонии выпускают мальков угря на сумму 85 000 евро. В ходе проекта по зарыблению молодью угря, проводившегося под руководством НКО Võrtsjärve kalanduspiirkond, в озера Выртсъярв, Вагула, Саадъярв, Куремаа и Кайавере выпустили свыше 300 килограммов молоди угря. К сожалению, из-за температурного шока десятая часть стеклянных угрей* погибла, по словам руководители проекта, убытки составили почти 10 000 евро.