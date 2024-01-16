Новости Эстонии
16.01.2024, 11:20

Снова об автоналоге: платить можно будет частями в течение года, многодетным семьям льгот не будет?

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Читайте, какие еще изменения ждут автоналог
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

В четверг правительство обсудит проект автоналога и, вероятно, вскоре он будет передан в Рийгикогу. Министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) подтвердил, что за это время никаких серьезных изменений не произошло. Но теперь стало понятнее, как это затронет людей с ограниченными возможностями.

В частности, для них существует отдельная мера поддержки, которую разработало Министерство социальных дел совместно с их представителями. Вырклаэв пояснил Delfi, что по сути, увеличатся некоторые пособия для людей с тяжелой и глубокой формами инвалидности, в том числе детей. Для этой поддержки не требуется, чтобы у человека был автомобиль.

Delfi направил в Министерство социальных дел вопросы о точном содержании и стоимости этой меры.

В ноябре Eesti 200 предложила ввести отдельную налоговую скидку для многодетных семей.

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