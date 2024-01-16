16.01.2024, 11:20
Снова об автоналоге: платить можно будет частями в течение года, многодетным семьям льгот не будет?(14)
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ФОТО: | Delfi Meedia
В четверг правительство обсудит проект автоналога и, вероятно, вскоре он будет передан в Рийгикогу. Министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) подтвердил, что за это время никаких серьезных изменений не произошло. Но теперь стало понятнее, как это затронет людей с ограниченными возможностями.
В частности, для них существует отдельная мера поддержки, которую разработало Министерство социальных дел совместно с их представителями. Вырклаэв пояснил Delfi, что по сути, увеличатся некоторые пособия для людей с тяжелой и глубокой формами инвалидности, в том числе детей. Для этой поддержки не требуется, чтобы у человека был автомобиль.
Delfi направил в Министерство социальных дел вопросы о точном содержании и стоимости этой меры.