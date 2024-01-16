Снова об автоналоге: платить можно будет частями в течение года, многодетным семьям льгот не будет?

В частности, для них существует отдельная мера поддержки, которую разработало Министерство социальных дел совместно с их представителями. Вырклаэв пояснил Delfi, что по сути, увеличатся некоторые пособия для людей с тяжелой и глубокой формами инвалидности, в том числе детей. Для этой поддержки не требуется, чтобы у человека был автомобиль.