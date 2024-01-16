Погодный коллапс: общественный транспорт в Таллинне ходит с опозданием

AS Tallinna Linnatransport сообщила, что в связи с погодными условиями в графике работы общественного транспорта наблюдаются сбои. Опоздания могут составлять до 15 минут.

Предприятие просит отнестись к этому с пониманием и приносит извинения за неудобства.

Утром Департамент транспорта предупредил жителей Эстонии о сложной ситуации на дорогах. Ведомство просит участников дорожного движения учитывать, что максимально разрешенная скорость движения не является обязательной и не подходит для движения в ветреную погоду, снегопад и в условиях скользких дорог.

Прежде чем отправиться в путь на машине, изучите информацию о дорожных условиях ЗДЕСЬ.

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