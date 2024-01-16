Съехавший в кювет грузовик с прицепом нарушил движение на Таллиннской окружной дороге

Авария произошла во вторник, 16 января, около пяти часов утра, на 28 км Таллиннской окружной дороги в Харьюмаа, где 40-летний мужчина на грузовике с прицепом съехал с дороги.

Водитель в результате случившегося не пострадал.

В шесть часов утра полоса в направлении Юри была закрыта. Закрытой она оставалась и по состоянию на восемь часов.

Департамент транспорта предупреждает, что дорожные условия сегодня сложные. Ведомство просит участников дорожного движения учитывать, что максимально разрешенная скорость движения не является обязательной и не подходит для движения в ветреную погоду, снегопад и в условиях скользких дорог.

Прежде чем отправиться в путь, изучите информацию о дорожных условиях ЗДЕСЬ.

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