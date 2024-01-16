Осторожно! Департамент транспорта предупреждает о сложных дорожных условиях
Во вторник по всей стране на дорогах наблюдаются сложные условия, поэтому при движении следует быть предельно осторожными.
Дорожные условия сегодня утром сложные. На дорогах снег и снежные заносы, дорожное покрытие скользкое, местами метет. Больше всего осадков в настоящее время в Южной Эстонии. Порывистый ветер приводит к метели и ухудшает видимость. Самые сильные порывы наблюдаются в Северной и Западной Эстонии.
Погода днем ожидается облачная, вечером начиная с запада прояснится. Во многих местах пройдет снег и метель. Во второй половине дня начиная с Западной Эстонии осадки пойдут на убыль. Ветер будет по-прежнему сильный, на побережье порывами до 17, на островах и западном побережье до 19 м/с. Температура минусовая.
Департамент транспорта просит участников дорожного движения учитывать, что максимально разрешенная скорость движения не является обязательной и не подходит для движения в ветреную погоду, снегопад и в условиях скользких дорог.
Прежде чем отправиться в путь, изучите информацию о дорожных условиях ЗДЕСЬ.
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